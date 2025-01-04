青森県の各地で大雪と、それに伴う被害が起きていることを受けて、県は「豪雪対策本部」を設置して、除排雪の強化に取り組むことを決めました。青森県は4日、宮下知事を本部長として、12年ぶりに「豪雪対策本部」を設置しました。県内では大雪の影響で、交通障害や停電が起きています。県は今回の豪雪を災害として、国道と県道の除排雪を強化するほか、下北地方などの市町村が連携する業者の応援を頼んで、除排雪に取り組むとして