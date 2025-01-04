◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走（2025年1月2日往路、3日復路）第101回箱根駅伝の復路が3日に行われ、青山学院大学が大会新記録で2年連続8回目の総合優勝。5区の山上りで若林宏樹選手(4年）が、区間記録を上回る快走を見せました。2日に行われた往路で、3度目の山上りを任された若林選手が1時間9分11秒という区間新記録を達成。10キロ手前で中央大学の園木大斗選手（4年）をとらえると、そのまま逆転しチームを往路優勝に導き