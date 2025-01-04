団地育ちのホッキョクグマは25歳になった。愛媛県立とべ動物園のピース。飼育員の高市敦広さんが献身的に支えて人工哺育されたホッキョクグマで、国内最長の生存記録を更新している。NHKは1月4日に「しろくまピース命をめぐる25年の物語」（夜9時）を放送する。【写真】赤ちゃんのころのピースピースが生まれたのは1999年12月2日。メスの双子だった。だが、母親は子育てができず、ピースと一緒に生まれた子を死なせてしまっ