2025年1月から放送開始となったTVアニメ『空色ユーティリティ』より、ノンクレジットエンディング映像が公開された。主題歌となる矢作萌夏「水平線」の暖かで切ないメロディーにあわせて、美波・遥・彩花が海辺で過ごす様子がエモーショナルに描かれた映像に仕上がっている。「水平線」は、アニメに合わせて書き下ろしたバラード曲。笑われても揶揄われても胸を張って信じた道を貫こう、自分らしくいようという強い意志を表現して