【モデルプレス＝2025/01/04】1月7日スタートのフジテレビ系火ドラ★イレブン「御曹司に恋はムズすぎる」（毎週火曜よる11時〜）の制作発表会見が4日に都内で行われ、主演を務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめ、女優の山下美月、なにわ男子の西畑大吾、俳優の小関裕太、鹿賀丈史が登壇。欲しいものや、してみたいことについて回答した。【写真】山下美月、ショーパンで美脚披露◆永瀬廉、欲しいものは“マイ新幹線” 山下美月の