タレントの宮城弥生さん（18）が2024年12月29日、自身のインスタグラムを更新し、親子でデートをしたことを報告した。弥生さんは、プロ野球オリックス・バファローズのエース、宮城大弥投手（23）の妹として知られる。23年のWBCで侍ジャパンに選出された兄を応援する姿が話題となり、同年5月に芸能界デビューした。「大好きな母さんと一緒に過ごせた時間、楽しかった」宮城さんは「お母さんと久しぶりにデートしましたっ！」といい