第１０１回箱根駅伝（２〜３日、東京・千代田区読売新聞社〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復＝１０区間２１７・１キロ）で総合新記録の１０時間４１分１９秒で２年連続８度目の総合優勝を飾った青学大は歓喜から一夜明けた４日、東京・港区の日本テレビで番組収録に参加した。原晋監督（５７）、主将の田中悠登（４年）らは、前夜の祝宴の様子などを明かした。青学大駅伝チームの選手寮で飲酒できるのは１年に１度。勝っても負けても