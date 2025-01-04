◇第103回全国高校サッカー選手権準々決勝(4日)全国高校サッカー選手権の準々決勝が各地で行われ、Dゾーンでは明秀日立(茨城)と東海大相模(神奈川)が対戦しました。明秀日立は前半34分、コーナーキックから久保遼真選手がヘッドで決めて先制します。それでも東海大相模は40分に右サイドからのクロスを沖本陸選手が決めて同点とし前半を終わらせました。1ー1で迎えた後半、東海大相模は25分に左サイドからのクロスのこぼれ球を拾い