俳優の伊藤沙莉さん（30）が、劇作家・演出家の蓬莱竜太さん（48）と結婚したことを、自身のインターネットラジオ番組で報告しました。伊藤さんのラジオ番組『saireek channel』の最新回が4日、「大事なお知らせがあります。vol.181」というタイトルで更新。番組の冒頭で、「この場をお借りしてご報告させていただきます。私、伊藤沙莉はかねてよりお付き合いさせていただいておりました劇作家・演出家の蓬莱竜太さんと結婚しまし