「全国高校サッカー選手権・準々決勝、流通経済大柏８−０上田西」（４日、フクダ電子アリーナ）流通経済大柏（千葉）が、前半だけで６得点を奪う猛攻で試合を決め、上田西（長野）に勝利。準優勝した１８年度以来、６大会ぶりのベスト４進出を決めた。試合開始から相手ゴールを襲い続けた。ポストに嫌われるなど得点を奪えずにいたが、１２分にＦＷ山野春太（３年）が３試合連続となるゴールを決めると、そこからゴールラッシ