「全国高校サッカー選手権・準々決勝、東海大相模２−１明秀日立」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）創部６１年目で選手権の全国大会初出場となった東海大相模（神奈川）が、２３年全国高校総体王者の明秀日立（茨城）を破って４強入りし、国立進出を決めた。前半３４分に先制点こそ許したが、そのすぐ６分後に反撃。右サイドからのパスにＭＦ沖本陸（３年）が、倒れ込みながら頭で合わせて試合を振り出しに戻すと、