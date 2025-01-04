階段などは、一緒に登壇した鎌田麗香監督の手を借りつつも、それ以外はしっかりとした足取りで登場した92歳の仲代達矢。92歳の俳優・仲代達矢「まだ、引退宣言はしておりません！」今作のナレーションについては、「例えば、普通の音でいくか、もう少し低音にした方がいいか、もしくは高い声でしゃべった方がこの作品にあうか、というようなことは考えます。この作品は比較的、低音で朗読したような気がします」と振り返った。また