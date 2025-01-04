ドキュメンタリー映画「いもうとの時間」（鎌田麗香監督）の公開初日舞台挨拶が4日、都内で行われ、登壇した俳優の仲代達矢（92）は、自身が俳優になるまでのエピソードも披露した。この記事の写真を見る父親は小さい時に亡くなったといい、「（母親は）私ら子どもを育てるために、ずいぶん苦労をしました。貧乏で、3食を1食にした食生活を送ったり。まあ、戦争中ですから日本自体が、貧乏暮らしをしていたわけです」と振り返った