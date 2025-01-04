俳優の仲代達矢（92）が4日、都内で行われた、ドキュメンタリー映画「いもうとの時間」（鎌田麗香監督）の初日舞台挨拶に登壇した。この記事の写真を見る1961年に起きた「名張毒ぶどう酒事件」で、犯人とされた兄の無罪を信じ続ける妹らを通して、えん罪事件の理不尽さとその苦悩あぶり出すドキュメンタリー作品。仲代はナレーションを務めた。イベント冒頭で、いきなりお正月はどう過ごしたか問われ、「そうですね〜、ほとんど寝