米国務省は3日、ブリンケン国務長官が4〜9日の日程で日韓とフランスを訪問すると発表した。今月20日にトランプ次期政権が発足するのを前に、日韓両国では日米韓の連携を確認する。ブリンケン氏は6日に韓国で趙兌烈（チョテヨル）外相と会談する見通し。「非常戒厳」を出した尹錫悦（ユンソンニョル）大統領が弾劾（だんがい）訴追されるなど韓国政治が混乱するなか、米韓同盟や日米韓3カ国の連携強化を改めて協議する。米国務