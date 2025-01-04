元乃木坂46山下美月（25）が4日、都内で、7日放送開始の関西テレビ制作フジテレビ系ドラマ「御曹司に恋はムズすぎる」（火曜午後11時）制作発表会に出席した。同作は大手アパレルメーカーの御曹司が“ド庶民女子”と同僚になり、ともに子ども服作りに取り組みながら、初めての挫折と本気の恋を知るラブコメディー。山下はド庶民ヒロインの花倉まどかを演じる。元スーパーアイドルがド庶民ヒロインを演じる。まどかについて「ド庶民