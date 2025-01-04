スウェーデン語で「一緒に暮らす」という意味。結婚より人気のある「サンボ」とはモテなくてもかまわない！北欧女子が過ごしたスウェーデンでの青春時代／北欧女子オーサ、日本で恋をする。（1）ところ変われば見方も変わる！日本とスウェーデンの恋愛・結婚事情、価値観の違いまで。北欧女子が感じたカルチャーギャップが面白い！子ども時代の漫画やアニメの影響を受け、日本を大好きになったスウェーデン人漫画家のオーサ・イェ