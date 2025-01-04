1月4日（現地時間3日）、GリーグはGリーグ・アップ・ネクスト・ゲーム（Gリーグオールスターゲーム）に出場する選手を決めるファン投票の途中結果を発表。メンフィス・グリズリーズと2way契約を結び、Gリーグのメンフィス・ハッスルでもプレーする河村勇輝が1位となった。 Gリーグ・アップ・ネクスト・ゲームはNBAオールスターゲ&#12