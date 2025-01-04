しっかり別れて壮絶な不倫騒動からの再出発…改心したはずの夫がまた怪しい⁈／夫は不倫相手と妊活中てんの逆襲編（1）3年前に不倫相手と妊活までしていた夫。悩んだ末に再構築したはずが、再び夫の浮気が発覚⁉夫とその不倫相手に振り回された過去を持つ、主婦のてんさん。一人娘のためにと夫まさあきさんとの再出発を選択し、ふたりの間には第二子も誕生。穏やかな日々が戻ってきたと思っていた矢先、またもや夫に不