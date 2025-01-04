今日は「シーチキン卵かけご飯」を作ります！レシピはYouTubeチャンネル『料亭スタイル』でおなじみ、板前歴21年の斎藤さん。熱々のご飯に卵、しょうゆ、そして焼肉のタレをかければ準備はOK！その上から旨味たっぷりのシーチキンをのせれば、食べ応えも満点の丼が完成です！焼肉のタレがご飯に絡んで、ツナの旨味が口いっぱい広がる逸品とか。さっそく作ってみましょう♪   【リュウジの卵かけご飯】いつまで