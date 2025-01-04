（写真：Luce／PIXTA）勉強に苦戦しているとき、数字やアルファベットに拒否反応が出るとき、名前や顔を思い出せないときに、「頭が悪いから」「もう年だから」と思ったことはありませんか？記憶力は、年齢や才能に関係なく誰でも高められるスキルです。「記憶力が良かったらなぁ」と諦める前に、これから紹介する方法を一度試してみてください。記憶に関する最新の研究論文や勉強・仕事・日常生活に効果的な記憶法などを100Tips