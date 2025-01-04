年があけて数日すぎると、そろそろ飽きてくるのが「おせち」。特に筑前煮は大量に作ることもあり、このままだと余らせそうで困っている……。なんて方が多いのではないでしょうか。実は私もその一人です。年始に遊びに来る身内の人数をあらかじめ把握し、余らせないよう用意していたものの、なんだかんだと少し作り過ぎてしまっていました。そこでまだ2日目にもかかわらず取り組んだのが「おせちリメイク料理」。【その他の画