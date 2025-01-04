１月４日に第103回高校サッカー選手権の準々決勝が各地で開催。Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは茨城の明秀日立と神奈川の東海大相模が対戦した。先手を取ったのは明秀日立。34分に久保遼真がCKから打点の高いヘディングシュートを叩き込む。ビハインドの東海大相模は前半終了間際の40分、沖本陸が右クロスに頭で合わせてネットを揺らして追いつくと、後半の25分に試合をひっくり返す。味方のシュートのこぼれ球を拾