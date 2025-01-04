こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのmeguです。香川県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：公式サイト 出典：公式サイト 【関連記事】【体験レポ】「With Pet 琴平さんぽツアー」に参加したよ！愛犬とキャンピングカー旅やこんぴら参りを満喫 イベント概要 1/31（金）～2/2（日）の3日間、香川県琴平町にて「ペット参拝わん詣で」と「ペットマーケットKOTOHIRA」が