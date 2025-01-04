中国工業情報化部は2日、チャイナモバイルに対してこのほど、2Gと3G、4Gシステムに配分されている3000メガヘルツ以下の多くの周波数帯域の5G移動通信での再利用を許可して、無線周波数資源における5Gへの支援を強化したことを明らかにしました。 3000メガヘルツ以下の周波数帯は電波送信の損失が低く、信号の伝達距離が長いので、ネットワークの展開コストが低いなどの特徴があり、世界における公衆移動通信の主力周波数帯として広