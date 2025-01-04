お正月の風物詩「東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）」。101回めの大会を制したのは、青山学院大学だった。青学大は10時間41分19秒の大会新記録をたたき出し、2年連続8度めの総合優勝を果たした。「往路の1区では10位通過でしたが、2区で3位まで浮上すると、5区でトップの中央大学を抜き、往路優勝しました。復路ではその座を譲ることなく、優勝まで守り抜いています。優勝直後、原晋監督とアンカーを務めた1年生の小河原