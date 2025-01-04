◇第103回全国高校サッカー選手権準々決勝(4日)全国高校サッカー選手権の準々決勝が各地で行われ、Cゾーンでは流通経済大柏(千葉)と上田西(長野)が対戦しました。流通経済大柏は前半13分、コート中央からの長い縦パスに反応した山野春太選手が右足でうまく流し込み先制ゴールを奪います。17分には和田哲平選手がゴール前へ送られたボールをうまくキープしシュート。2点目を奪います。さらに28分にはペナルティーエリアラインでボー