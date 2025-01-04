年末年始にかけて、石破茂首相の発言に注目が集まっている。まず2024年12月27日、東京都内で開かれた講演会で、石破首相は2025年1月24日に召集される通常国会において、2025年度予算案などの重要法案が否決された場合や、内閣不信任決議案が可決されたりした場合には、衆議院の解散総選挙の可能性もあることをうかがわせた。そして、1月1日に放送された（収録は2024年12月24日）文化放送のラジオ番組では、与野党の主要政党