サッカーの第１０３回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）は４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアムとフクダ電子アリーナで準々決勝が行われた。初出場の東海大相模（神奈川）が明秀日立（茨城）に２―１で逆転勝ちし、準決勝進出を果たした。流通経大柏（千葉）は８―０で上田西（長野）を圧倒し、２０１８年度大会以来の４強入りを決めた。