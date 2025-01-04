「毎月3万6000円おトク」と環境省が示す、エコなライフスタイル「デコ活」。2年前発足した“国民運動”で、年間3000億円規模の予算が投入されているが、認知度は依然低いままだ。部屋も懐も冷える年末年始、デコ活は豊かな暮らしのヒントとなるのか？環境省を直撃取材した。■知られざる“国民運動” デコ活とは記者：島田さん！残念ながら環境省と一部企業の方以外に、デコ活を知っている人に会ったことがありません。島田室長：