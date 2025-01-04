女優でモデルの玉田志織（22）が「初めてのことだらけで、戸惑い悩んでしまうこともありましたが、それが自分を成長させてくれました」と2024年を振り返った。2025年は自分の「苦手意識」を克服したいといい、「自分の思いを周りに共有しながら、ひとつひとつの仕事を頑張って行きたいです」とコメント。そんな玉田は、出身地である宮城県の「みやぎ絆大使」に就任。「宮城の魅力を皆さんにお届けしたいです」と目標を掲げた。