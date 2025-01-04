Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。冬に雨ばかり降る地域の住民です。だから、この時期の我が家では毎日部屋干し臭との戦い。洗濯槽の汚れや衣類の洗い残しにはとくに気をつける時期です。今年もその時期がやってきたなぁと思っていた矢先。ナノバブルアダプター「アワラッシュ」を発見しました。これを洗濯機に取り付け