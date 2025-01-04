ウッチャンナンチャン内村光良（60）が3日放送のNHK正月特番「タモリと鶴瓶の新春！初しゃべり会」に出演。タモリ（79）との10年ぶりの再会について明かした。ゲストの内村はタモリから「久しぶりだよな」と迎えられ、「裏にいてめっちゃ緊張してて」と吐露、「10年ぶりなんですよ、タモリさんとは」と明かした。2014年の「笑っていいとも！」の最終回以来という。「あの時、みんなワッサワサしてたから、すごい人たちで。ほとんど