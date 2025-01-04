Instagramアカウント「bobteru」に投稿されたのは、お客さんを迎える姿勢が独特すぎる猫さんの様子です。衝撃のポーズに動画再生数は394万回を突破し「大物ですねー」「一生見てられる！」といったたくさんのコメントが寄せられています。 この投