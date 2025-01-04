臨場感たっぷりな『シェフズ ライブ キッチン』 ストリングスホテル名古屋の2階にあるブッフェレストラン『シェフズ ライブ キッチン』。「ヘルシー・ビューティー・フレッシュ」をテーマに、ライブキッチンから提供されるできたて料理を、ブッフェ形式で楽しむことができます。 春のブッフェは、美食の国々の料理を集めた“地中海グルメ” 春限定ブッフェ「地中海グルメフェア ～春