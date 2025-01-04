上田西と対戦、カターレ富山入り内定の亀田歩夢が2ゴール第103回全国高校サッカー選手権大会の準々決勝が各会場で1月4日に行われた。フクダ電子アリーナ1試合目には流経大柏（千葉）と上田西（長野）が登場。J2カターレ富山入りが内定している逸材ドリブラー流通経済大柏MF亀田歩夢（3年）が2ゴールで躍動し、8ゴールの得点ラッシュで準決勝に駒を進めた。3大会ぶり8度目の全国。矢板中央（栃木）を破り勝ち上がってきた上田西