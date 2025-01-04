非常戒厳をめぐる韓国の捜査本部は、尹錫悦大統領に対する拘束令状の再執行に向けて調整を続けています。【映像】韓国大統領公邸の様子警察などによる合同捜査本部は、大統領の権限代行を務める崔相穆副首相に対して、大統領警護室に令状執行に応じるよう命じることを要請する方針を明らかにしました。3日の執行で警護室が人や車の壁を作り、公邸への進入を阻止したことを受けた措置です。連合ニュースはこうした準備を整えた