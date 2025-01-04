歌手の藤あや子さんが、元日におせちの模様を自身のＸに投稿しました。 【写真を見る】【藤あや子】愛猫マルが絶叫顔「おせちキターーーーーーーーー」新年早々フォロワー大喜利状態藤さんが食卓に並べているのは、海老・数の子・紅白かまぼこ・鴨のローストなどが詰められた、豪華なお正月おせち料理の重箱です。そしてその前には、きちんと箸が箸置きに置かれており、箸の前に藤さんの愛猫・マルとオレオが鎮座しています。