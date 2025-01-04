プレミアリーグ第20節でリヴァプールとの大一番を控えているマンチェスター・ユナイテッド。ビッグクラブ同士による注目マッチだが、ユナイテッドの10番マーカス・ラッシュフォードは欠場するようだ。英『BBC』が報じている。最近なにかと話題を集めるラッシュフォードはルベン・アモリム新体制での去就が注目されている。前節はベンチ入りを果たしたものの、ラッシュフォードは現在、公式戦5試合連続で出場がない。前節のニューカ