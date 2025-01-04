マンチェスター・シティは新たなストライカー獲得に近づいているようだ。『Foot Mercato』のサンティ・アウナ氏によると、マンCは今冬の移籍市場でフランクフルトに所属する25歳のエジプト代表FWオマル・マルムシュを獲得することが濃厚になったという。現在25歳のマルムシュは昨季ブンデスリーガ29試合の出場で12ゴール6アシストと2桁得点を記録。今季は更に得点量産体制に入っており、ここまではブンデスリーガ全15試合に先発出