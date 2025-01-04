ガンバ大阪は4日、日本代表GK谷晃生（24）がFC町田ゼルビアへ完全移籍することを発表した。ガンバの下部組織出身の谷はアカデミー時代からその実力は折り紙つきで、多くの注目を集めていた。しかしトップチームでは守護神GK東口順昭の控えに回ることが多く、2020年から2年間は湘南ベルマーレへ期限付き移籍、そして2023年夏にはベルギーのFCVデンデルEHへ期限付き移籍をしていた。半年間の海外挑戦を経て、谷は2024年1月に町田へ期