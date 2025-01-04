FC町田ゼルビアは4日、ヴィッセル神戸からDF菊池流帆（28）を完全移籍にて獲得したことを発表した。青森山田高校、大阪体育大学を経て、2019年にレノファ山口FCにてプロキャリアをスタートさせた菊池。翌年に神戸へとステップアップを遂げた同選手はJ1では通算97試合に出場し、11ゴールをマーク。2度のリーグタイトルや天皇杯優勝を経験した。熱いパッションが持ち味の菊池はフィジカルを生かした粘り強いディフェンスだけではなく