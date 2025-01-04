JO1が、白岩瑠姫のデビュー公約オリジナルソング「FOUR SEASONS」を公開した。 （関連：【映像あり】JO1 白岩瑠姫、真っ白で美しい雪のロケーションで撮影された「FOUR SEASONS」MV） デビュー前に白岩は、オーディションの“11人に選ばれたら公約”として、「国民プロデューサーのために新曲を作って披露します！」と約束。本楽曲は、デビュー後に白岩がJO1の音楽活動を通じて楽