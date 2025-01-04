音楽フェス「フジロックフェスティバル '25(FUJI ROCK FESTIVAL '25)」通称“フジロック”が、新潟県湯沢町の苗場スキー場にて2025年7月25日(金)から7月27日(日)までの3日間、開催される。2025年も「フジロック」開催決定「フジロックフェスティバル」は、自然あふれる苗場の地で毎年夏に開催されている、日本最大級の野外音楽イベント。人気アーティストが国内外から集結し、熱気あふれるステージを繰り広げる。2024年に開催され