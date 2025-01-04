◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽準々決勝流通経大柏（千葉）８―０上田西（長野）（４日・フクダ電子アリーナ）流通経大柏が上田西に８―０で勝ち、４強進出を決めた。流通経大柏は前半１３分、ＦＷ山野春太（３年）のゴールで先制。同１７分には、ＭＦ和田哲平（３年）が相手のミスをついて２点目。同２８分には、Ｊ２富山内定のＭＦ亀田歩夢（３年）が追加点。その後、山野、和田、亀田がそれぞれ２点目を挙げて、前