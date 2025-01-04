大阪府河内長野市の盛松寺は、弘法大師・空海がユズみその製法を伝えたとの故事にちなんで、ユズの実をかたどった「ゆず守（まもり）」（１０００円）を初めて製作し、１日から授与を始めた。同寺によると、平安時代に留学先の唐から帰国した空海が、疫病に苦しむ地域住民に万病に効くとされるユズみそを教えた。この伝承に関連して、同寺は数年前から、ユズをモチーフにしたおみくじや絵馬などを作り、「ゆず守」は昨夏に計画
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 狩野さんの発表 桐山ファン激怒
- 2. 伊藤沙莉が蓬莱竜太氏と結婚
- 3. 箱根の「どけ」問題 監督が言及
- 4. 中居問題「聞いてる話とは違う」
- 5. 疎遠親族が支払い要請 矢作困惑
- 6. 吉高由里子は結婚せず 破局驚き
- 7. 阿部一二三、橋本梨菜と一転破局
- 8. ジャニ性加害 決裂に驚きの事実
- 9. 有吉 藤井風の紅白パフォに愚痴
- 10. 美智子さま 一般参賀で異変か
- 1. ゲーセンで酔い大暴れ 親子逮捕
- 2. スマホ依存で脳腐敗 衝撃の研究
- 3. 道の駅の駐車場 車内から遺体
- 4. スマホの持ち込みNG 3つの場所
- 5. 貧困深刻「高齢夜職女子」の実態
- 6. 文春が闇バイト潜入 衝撃の実態
- 7. 母の首絞め殺人未遂か 父が制止
- 8. ジャニ性加害 決裂に驚きの事実
- 9. 餅をのどに詰まらせ2人死亡 東京
- 10. 今が人生1楽しい 96歳で登録12万
- 1. 宮崎謙介氏にタレコミ 番組騒然
- 2. 相手は誰? 妊娠した娘の回答絶句
- 3. 恋愛したい 48歳婚活おじの叫び
- 4. トランプ氏 次の総理は誰と発言?
- 5. 市長選出馬か 箕輪厚介氏に騒然
- 6. 両陛下に失礼? 着付け物議の理由
- 7. 金子恵美氏 元カレから誘われる
- 8. 森永氏 石破氏が首相に向かぬ訳
- 9. 1年ぶり帰省で実家大変貌に絶句
- 10. 50歳で出産の野田議員 苦労告白
- 1. USスチールCEO 日本侮辱している
- 2. 日本人がタイで問題行為 批判
- 3. 米有名大学が戦々恐々「戻って」
- 4. 韓国機事故 マニュアル破った?
- 5. 買収阻止 米国、日本軽視でない
- 6. Fate/stay night・Free！・SAO・アイマスなど気合いの入った「痛車」まとめ
- 7. ウクライナ兵 約1700人が脱走か
- 8. 世界で最も美しい顔ベスト100
- 9. 正恩氏の娘 危険なナルシズムに?
- 10. 宇宙物体の断片? ケニアに落下
- 1. 日本製鉄が声明「失望している」
- 2. USスチール「恥ずべきで腐敗」
- 3. 米大統領 日鉄の買収阻止を決定
- 4. 「ラッタッタ」で知られたバイク
- 5. 相手は誰? 妊娠した娘の回答絶句
- 6. 子の奨学金が…48歳会社員の誤算
- 7. ゴルフ場にキャンセル料導入の波
- 8. 日本製鉄 アメリカ政府を提訴へ
- 9. 老人ホームへの入居 かかる費用
- 10. 「カオナシ」道路標識の意味
- 1. Facebookがメディア企業との連携を強化！その背景に見える動画マーケティングの最新トレンドとは？
- 2. Meta、大規模言語モデル「Llama 2」発表、MSがAzureとWindowsでサポート
- 3. mixiとFacebookのシェア争い
- 4. 1カ月の間毎日目玉焼き 結婚破棄
- 5. 折り畳みiPhone 試作機製造段階?
- 6. Kindle読み放題が3カ月99円に
- 7. Amazon初売りが開幕 注目商品は?
- 8. THE NORTH FACEが最大24%オフに
- 9. Amazon音楽サブスクが3カ月無料
- 10. THE NORTH FACEが明日からセール
- 11. 1月PayPayお得情報 超PayPay祭も
- 12. iPhone 7発表 防水機能を搭載
- 13. ソニー最新スピーカーが驚愕コスパである理由、1000万円級が100万円以下
- 14. Amazon初売り 洗剤などもお得に
- 15. ドコモ障害 Lemino検索にも影響
- 16. 【閲覧注意】菌に乗っ取られて“ゾンビ化”するアリは、筋肉だけを強制的に操られていた：研究結果
- 17. TypeScriptがバージョン5.0に到達
- 18. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版がそれぞれ認証通過
- 19. Amazonで洗濯洗剤などが36%OFFに
- 20. AmazonでApple製品が最大14%OFF
- 1. 箱根の「どけ」問題 監督が言及
- 2. ガチの角田夏実にネット震撼
- 3. 箱根10区は人気歌手の息子 騒然
- 4. 清原氏 一番衝撃的だった投手
- 5. 清原和博「大谷翔平」に想うこと
- 6. 「箱根特番」冒頭から女優が号泣
- 7. 大谷翔平の圧倒的成績にお手上げ
- 8. ホテルで突然「来季から育成ね」
- 9. 青学大・原晋監督 引き際に言及
- 10. 青学5区区間新の若林 競技引退へ
- 1. 狩野さんの発表 桐山ファン激怒
- 2. 伊藤沙莉が蓬莱竜太氏と結婚
- 3. 疎遠親族が支払い要請 矢作困惑
- 4. 中居問題「聞いてる話とは違う」
- 5. 吉高由里子は結婚せず 破局驚き
- 6. 阿部一二三、橋本梨菜と一転破局
- 7. 有吉 藤井風の紅白パフォに愚痴
- 8. 美智子さま 一般参賀で異変か
- 9. 花粉症? 難病かかった朝ドラ俳優
- 10. ジャニ性加害 決裂に驚きの事実
- 1. クレカ使い過ぎ 夫の返しに反響
- 2. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 3. 義実家帰省も「イライラやばい」
- 4. 40代女性 1月やってはいけぬ服装
- 5. 離婚を心から後悔…エピソード
- 6. 不倫から略奪婚…現実を思い知る
- 7. 職場のトイレで知った衝撃事実
- 8. リフォーム拒む夫 理由に呆れ
- 9. キャバ嬢のよう…ぶりっ子社員
- 10. おせちに…義実家でストレス体験