大阪府河内長野市の盛松寺は、弘法大師・空海がユズみその製法を伝えたとの故事にちなんで、ユズの実をかたどった「ゆず守（まもり）」（１０００円）を初めて製作し、１日から授与を始めた。同寺によると、平安時代に留学先の唐から帰国した空海が、疫病に苦しむ地域住民に万病に効くとされるユズみそを教えた。この伝承に関連して、同寺は数年前から、ユズをモチーフにしたおみくじや絵馬などを作り、「ゆず守」は昨夏に計画