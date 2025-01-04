女優の夏木マリが４日までに自身のＳＮＳを公開し、女優・中谷美紀との２ショットを公開した。元日恒例「ウィーン・フィルニューイヤーコンサート」のＮＨＫ中継にゲスト出演するため、オーストリア・ウィーンを訪れていた夏木。また、中谷の夫はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団などでビオラ奏者を務めるティロ・フェヒナー氏で、年末からともにウィーンに滞在している。夏木は、自身のインスタグラムに「ウィーンに来