第103回全国高校サッカー選手権大会の準々決勝が4日に行われ、明秀日立（茨城）と東海大相模（神奈川）が対戦した。PK戦の末に帝京（東京B）を破った明秀日立が、初出場で快進撃を見せる東海大相模と激突。初の準決勝進出を目指すチーム同士の一戦は、一進一退の攻防が続くなか、34分に明秀日立が先制する。竹花龍生の右コーナーキックに久保遼真が打点の高いヘディングで合わせてゴールに叩き込んだ。◥◣ GOAL