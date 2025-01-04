2024年12月2日から、従来の保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。こういったニュースを聞いて、「マイナンバーカードを作らなくて大丈夫？」と気にしながらも、「よく分からないし、面倒だから」と先延ばしにしている人は少なくないでしょう。 そんな状況で、高齢の親がマイナンバーカードを作っていないことに、不安を感じる人もいるかもしれませ