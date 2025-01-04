お年玉は、子どもたちの喜ぶ顔が見られる楽しいイベントと感じる人もいれば、まとまった額の出費となって経済的に厳しいと感じる人もいるでしょう。お年玉の金額は年齢とともに金額が増える傾向にあり、相手が大学生ともなると、まとまった額を渡さないと失礼に当たるのでは、と心配している人もいるかもしれません。 本記事では、大学生に渡す金額のお年玉の相場や、その相場を下回る金額を渡すことについての考え方を解説し